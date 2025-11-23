30 రోజులు నాన్‌స్టాప్‌గా బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుంది?

Harish Darla
Nov 23,2025
';


చాలామంది బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగడానికి ఇష్టపడరు కానీ, ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది

 ';


బీట్‌రూట్ జ్యూస్ వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు లభిస్తాయి

 ';


ఈ జ్యూస్‌లోని నైట్రేట్స్ శరీర రక్తనాణాలను సడలించేందుకు చురుకైన పాత్ర పోషిస్తారు

 ';


హై బీపీతో బాధపడే వారు బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగితే చాలా మంచిది

 ';


30 రోజులు బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగితే మెదడుకు ఆక్సిజన్ అంది..శరీరానికి తగిన శక్తిని ఇస్తుంది

 ';


బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల రక్తం మెరుగయ్యే గుండె బలం పెరుగుతుంది

 ';


బీట్‌రూట్‌లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చర్మానికి మేలు చేస్తాయి

 ';


బీట్‌రూట్‌లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉన్న కారణంగా మలబద్ధక సమస్యను నివారిస్తుంది

 ';


ఈ జ్యూస్ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల బరువు తగ్గేందుకు సహకరిస్తుంది

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

 ';


';

