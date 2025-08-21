బొడ్డు చుట్టూ పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించుకోవడం ఎలా?

Harish Darla
Aug 21,2025
గుండె జబ్బుల ప్రమాదం

చెడు కొలెస్ట్రాల్, కొవ్వు వల్ల అధిక రక్తపోటు పెరుగుతోంది. దీని వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధులు పెరిగేందుకు అవకాశం ఉంది.

టైప్ 2 డయాబెటిస్

బొడ్డు చుట్టూ ఉండే కొవ్వు ఇన్సులిన్ నిరోధకతను తగ్గిస్తుంది. ఇది పనిచేయకపోతే రక్తంలో చక్కెర స్థాయి పెరిగి టైప్2 డయాబెటిస్ వచ్చే ఛాన్స్.

జీర్ణం సమస్యలు

బొడ్డు చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది. దీంతో మలబద్ధక సమస్య ఏర్పడుతుంది.

ఆరోగ్య సమస్యలు

అధిక కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోయి అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.

క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం

నివేదికల ప్రకారం చెడు కొలెస్ట్రాల్.. పేగుల్లో ప్యాంక్రియాటిక్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

కీళ్ల నొప్పి

పొట్ట భాగంలో అధిక కొవ్వు ఉండడం వల్ల ఎముకలపై కీళ్లపై బరువు ఒత్తిడి పెరిగి నొప్పులు వస్తాయి.

ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే బొడ్డు చుట్టూ ఉండే చెడు కొలెస్ట్రాల్ లేదా కొవ్వు తగ్గితేనే ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగుంటుంది.

