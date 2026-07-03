Hair Fall Tips: జుట్టు రాలడం వారంలో తగ్గిపోవాలంటే… ఇలా చేయండి!
Fenugreek Hair Pack రాత్రంతా నానబెట్టిన మెంతులను గ్రైండ్ చేసి ప్యాక్లా వేసుకోవచ్చు. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించి తలకు పోషణ అందిస్తుంది.
Avoid Hot Water తలకు చాలా వేడి నీటితో స్నానం చేయకండి. గోరువెచ్చని లేదా చల్లటి నీటితో కడిగితే జుట్టు పొడిబారకుండా ఉంటుంది.
Use Mild Shampoo రసాయనాలు ఎక్కువగా ఉన్న షాంపూలకు బదులుగా మైల్డ్ షాంపూ ఉపయోగించడం మంచిది. దీంతో జుట్టు సహజ తేమ కోల్పోదు.
Manage Stress మానసిక ఒత్తిడి కూడా జుట్టు రాలడానికి ఒక కారణం కావచ్చు. ప్రతిరోజూ ధ్యానం లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం చేయడం మంచిది.
Sleep Well రోజుకు 7–8 గంటలు నిద్రపోతే శరీరం బాగా రికవర్ అవుతుంది. ఇది జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.
Healthy Hair Routine సరైన ఆహారం, నీరు, హెయిర్ కేర్ కలిపి పాటిస్తే జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. జుట్టు రాలడం తీవ్రంగా ఉంటే చర్మవ్యాధి నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
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