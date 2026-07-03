Hair Fall Tips: జుట్టు రాలడం వారంలో తగ్గిపోవాలంటే… ఇలా చేయండి!

Published by: Vishnupriya | Jul 03, 2026
Published by: Vishnupriya | Jul 03, 2026

Fenugreek Hair Pack రాత్రంతా నానబెట్టిన మెంతులను గ్రైండ్ చేసి ప్యాక్‌లా వేసుకోవచ్చు. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించి తలకు పోషణ అందిస్తుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 03, 2026

Avoid Hot Water తలకు చాలా వేడి నీటితో స్నానం చేయకండి. గోరువెచ్చని లేదా చల్లటి నీటితో కడిగితే జుట్టు పొడిబారకుండా ఉంటుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 03, 2026

Use Mild Shampoo రసాయనాలు ఎక్కువగా ఉన్న షాంపూలకు బదులుగా మైల్డ్ షాంపూ ఉపయోగించడం మంచిది. దీంతో జుట్టు సహజ తేమ కోల్పోదు.

Published by: Vishnupriya | Jul 03, 2026

Manage Stress మానసిక ఒత్తిడి కూడా జుట్టు రాలడానికి ఒక కారణం కావచ్చు. ప్రతిరోజూ ధ్యానం లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం చేయడం మంచిది.

Published by: Vishnupriya | Jul 03, 2026

Sleep Well రోజుకు 7–8 గంటలు నిద్రపోతే శరీరం బాగా రికవర్ అవుతుంది. ఇది జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 03, 2026

Healthy Hair Routine సరైన ఆహారం, నీరు, హెయిర్ కేర్ కలిపి పాటిస్తే జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 03, 2026

Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. జుట్టు రాలడం తీవ్రంగా ఉంటే చర్మవ్యాధి నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

Published by: Vishnupriya | Jul 03, 2026

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