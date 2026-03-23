షుగర్ తో బాధపడుతున్న వారు కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ డైట్ లో చేర్చుకోవాలి.
ఉదయం గ్రీన్ టీ తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర కంట్రోల్ లో ఉంటుంది
దాల్చిన చెక్క టీ కూడా చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.
మెంతుల టీ షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది ఫైబర్ పుష్కలంగా అందుతుంది
యాలకుల టీ కూడా రుచితో పాటు జీర్ణ ఆరోగ్యం షుగర్ వారికి మేలు
తులసితో తయారు చేసిన టీ కూడా షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచిది
(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)