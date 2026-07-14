వర్షాకాలంలో తప్పక తినాల్సిన పండ్లు.. ఆరోగ్య నిపుణుల కీలక సూచనలు

వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది.
దీనివల్ల వైరల్ జబ్బులు, జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటివి రాకుండా ఉంటాయి.
నేరేడు, దానిమ్మ, యాపిల్, నారింజ, జామ, బొప్పాయి వంటి పండ్లను తీసుకోవాలి.
అంతేకాకుండా, బెర్రీ జాతికి చెందిన పండ్లను కూడా డైట్లో చేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉండే పండ్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
ఇవి ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడి మనల్ని కాపాడుతాయి.
అయితే, పండ్లన్నింటినీ నీళ్లలో ఉప్పు వేసి శుభ్రంగా కడిగి మాత్రమే తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.