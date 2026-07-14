వర్షాకాలంలో తప్పక తినాల్సిన పండ్లు.. ఆరోగ్య నిపుణుల కీలక సూచనలు

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

దీనివల్ల వైరల్ జబ్బులు, జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటివి రాకుండా ఉంటాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

నేరేడు, దానిమ్మ, యాపిల్, నారింజ, జామ, బొప్పాయి వంటి పండ్లను తీసుకోవాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

అంతేకాకుండా, బెర్రీ జాతికి చెందిన పండ్లను కూడా డైట్‌లో చేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉండే పండ్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

ఇవి ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడి మనల్ని కాపాడుతాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

అయితే, పండ్లన్నింటినీ నీళ్లలో ఉప్పు వేసి శుభ్రంగా కడిగి మాత్రమే తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 14, 2026

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