Black Salt Benefits: నల్ల ఉప్పు వాడకం శరీరంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది?

బ్లాక్సాల్ట్లో ఐరన్, కాల్షియం వంటి సహజ ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
దీని వాడకం వల్ల జీర్ణాశయంలో ఎంజైమ్లను ఉత్తేజ పరిచి ఆహారం త్వరగా జీర్ణమయ్యేలా చేస్తుంది.
ఇందులోనూ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి పోరాడుతుంది
దీనిలోని యాంటీ ఇన్ఫ్లేమరీ గుణాలు వేడినీటిలో కలిపి తాగడం వల్ల గొంతునొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
బ్లాక్ సాల్ట్ రక్తపోటును తగ్గించి, కండరాలపై ఒత్తిడిని తగ్గించి పెరుగుదలకు సహకరిస్తుంది.
నల్లఉప్పు శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేసి చర్మంపై మొటిమలు, మచ్చలను నిర్మూలిస్తుంది.
బ్లాక్సాల్ట్లో సోడియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం శరీరంలోని ఎలక్ట్రోలైట్ల సమతుల్యతను కాపాడుతుంది.
దీనిలోని ఖనిజ లవణాలు పోషణ అందించి అలసట, నీరసాన్ని దూరం చేస్తాయి.
బ్లాక్ సాల్ట్ జీర్ణక్రియను పెంచి, కేలరీలను వేగంగా బర్న్ చేస్తుంది.పొట్ట కొవ్వు తగ్గిపోతుంది.