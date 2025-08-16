పాలకూరలో విటమిన్-కే అధికంగా ఉంటుంది. కప్పు పాలకూరలో 888 మైక్రో గ్రాముల విటమిన్-కే లభిస్తుంది.
ఫైబర్, ప్రొటీన్స్ అధికంగా ఉండేది. విటమిన్-కె పుష్కలంగా ఉంటుంది. కప్పు బ్రోకలీలో 250 మైక్రోగ్రాముల బ్రోకలీ ఉంటుంది.
ఇందులో విటమిన్-కే2 పుష్కలంగా ఉంటుంది. 3.5 ఔన్సుల సోయాబీన్స్లో 1000 మైక్రో గ్రాములకు పైగా పోషకాలుంటాయి.
ఒక కప్పు కివీ పండ్లలో 73 మైక్రోగ్రాముల విటమిన్-కే ఉంటుంది.
అవకాడోలో విటమిన్-కే పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఒక కప్పులో దాదాపుగా 14 మైక్రో గ్రాముల పోషకాలు ఉంటాయి.
ఈ పండులో విటమిన్-కే ఎముకలకు గట్టితనాన్ని ఇస్తుంది. ఒక కప్పు బ్లూ బెర్రీస్లో 47 మైక్రో గ్రాముల పోషకం ఉంటుంది.
విటమిన్-కే కు ద్రాక్ష అద్భుతమైన మూలం. కప్పు ద్రాక్షలో 22 మైక్రో గ్రాముల పోషకం ఉంటుంది.
చికెన్ బ్రెస్ట్లో ప్రొటీన్, విటమిన్-కే కు అద్భుత మూలం. 3 ఔన్సుల మాంసంలో 13 మైక్రో గ్రాముల విటమిన్-కే2 ఉంటుంది.
