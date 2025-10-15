ఆడవాళ్లలో రొమ్ము కాన్సర్ భయం..రోజూ ఇవి తింటే స్వర్గమే!?

బ్రెస్ట్ కాన్సర్ తగ్గడానికి ఈ ఆహారాన్ని తీసుకోండి

Harish Darla
Oct 15,2025
టమాటాల్లో లైకోపీన్ ఉంటుంది. ఇది రొమ్ము కాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది

సాల్‌మాన్ చేప

సాల్‌మాన్, మాకేరల్, సార్డిన్స్ వంటి చేపల్లో ఓమేగా-3 ఫ్యాటీ అమ్లాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి

బెర్రీలు

బ్లూబెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీస్, రాస్‌బెర్రీస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కాన్సర్‌ కణాలపై పోరాడతాయి.

కూరగాయలు

బ్రాకోలీ, క్వాలీఫ్లవర్, బ్రసెల్స్, కాలే వంటి ఆకుపచ్చని కూరగాయలు కాన్సర్‌ నుంచి కాపాడతాయి

పసుపు

వీటిలో ఉండే కర్కుమిన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లేమేటరీ లక్షణాలు కాన్సర్‌ నుంచి రక్షణ కలిగిస్తాయి

గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీ‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కాన్సర్ కణాలతో పోరాడడం సహా రక్షణ కల్పిస్తాయి

నట్స్

బాదం, వాల్‌నట్స్, అవిసె గింజలు, చియా సీడ్స్ కాన్సర్‌ను నివారించడంలో మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి

గమనిక

పైన పేర్కొన సమాచారం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ద్వారా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించండి.

