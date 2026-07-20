Brown Rice vs Millets: బ్రౌన్ రైస్, మిల్లెట్స్‌లో ఎన్ని క్యాలరీల తేడా ఉంటుందో తెలుసా..?

Published by: Vishnupriya | Jul 20, 2026

Millets Calories 100 గ్రాముల ఉడికించిన మిల్లెట్స్‌లో రకాన్ని బట్టి సుమారు 110–140 క్యాలరీలు ఉండొచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Jul 20, 2026

Calorie Difference రెండింటి మధ్య క్యాలరీల తేడా సాధారణంగా చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 20, 2026

Fiber Matters మిల్లెట్స్‌లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే రకాలు ఉన్నాయి. దీంతో ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన భావన కలగవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Jul 20, 2026

Brown Rice Benefits బ్రౌన్ రైస్‌లో కూడా ఫైబర్, బీ విటమిన్లు వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

Published by: Vishnupriya | Jul 20, 2026

Which Is Better? బరువు తగ్గడానికి ఒక్క క్యాలరీలే కాదు, మొత్తం డైట్, పరిమాణం, వ్యాయామం కూడా ముఖ్యమే.

Published by: Vishnupriya | Jul 20, 2026

Healthy Choice బ్రౌన్ రైస్ లేదా మిల్లెట్స్ రెండింటినీ పరిమిత మోతాదులో తీసుకుంటే సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా ఉపయోగపడతాయి.

Published by: Vishnupriya | Jul 20, 2026

Disclaimer క్యాలరీలు మిల్లెట్ రకం, వండే విధానం, పరిమాణాన్ని బట్టి మారవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Jul 20, 2026

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