Brown Rice vs Millets: బ్రౌన్ రైస్, మిల్లెట్స్లో ఎన్ని క్యాలరీల తేడా ఉంటుందో తెలుసా..?
Millets Calories 100 గ్రాముల ఉడికించిన మిల్లెట్స్లో రకాన్ని బట్టి సుమారు 110–140 క్యాలరీలు ఉండొచ్చు.
Calorie Difference రెండింటి మధ్య క్యాలరీల తేడా సాధారణంగా చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది.
Fiber Matters మిల్లెట్స్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే రకాలు ఉన్నాయి. దీంతో ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన భావన కలగవచ్చు.
Brown Rice Benefits బ్రౌన్ రైస్లో కూడా ఫైబర్, బీ విటమిన్లు వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.
Which Is Better? బరువు తగ్గడానికి ఒక్క క్యాలరీలే కాదు, మొత్తం డైట్, పరిమాణం, వ్యాయామం కూడా ముఖ్యమే.
Healthy Choice బ్రౌన్ రైస్ లేదా మిల్లెట్స్ రెండింటినీ పరిమిత మోతాదులో తీసుకుంటే సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా ఉపయోగపడతాయి.
Disclaimer క్యాలరీలు మిల్లెట్ రకం, వండే విధానం, పరిమాణాన్ని బట్టి మారవచ్చు.
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