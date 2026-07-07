వర్షాకాలంలో ఆకుకూరలు తినవచ్చా? అసలు నిజాలు మీకోసం!

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

వర్షాకాలంలో ఆకుకూరలను బాగా శుభ్రం చేసుకుని వండుకుంటే ఆరోగ్య సమస్యలు రావని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

వర్షాకాలంలో ఆకుకూరలు తింటే డయేరియా వస్తుందనేది అవాస్తవం.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

అయితే, వర్షాకాలంలో ఆకుకూరలపై మట్టి ఎక్కువగా పేరుకుపోతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

తద్వారా కీటకాలు కూడా వాటిపై చేరే అవకాశం ఉంది, అందుకే జాగ్రత్త వహించాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

వర్షాకాలంలో ఆకుకూరలు తినేటప్పుడు ఉప్పు లేదా వెనిగర్ కలిపిన గోరువెచ్చని నీటిలో 10 పాటు నానబెట్టాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

ఆ తర్వాత ఆ నీటిని పారవేసి, మళ్ళీ మంచి నీటితో కడిగి వండుకోవాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

రోజుకు 50 గ్రాముల ఆకుకూరలు తీసుకోవడం ఆరోగ్యకరమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 07, 2026

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