వర్షాకాలంలో ఆకుకూరలు తినవచ్చా? అసలు నిజాలు మీకోసం!

వర్షాకాలంలో ఆకుకూరలను బాగా శుభ్రం చేసుకుని వండుకుంటే ఆరోగ్య సమస్యలు రావని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
వర్షాకాలంలో ఆకుకూరలు తింటే డయేరియా వస్తుందనేది అవాస్తవం.
అయితే, వర్షాకాలంలో ఆకుకూరలపై మట్టి ఎక్కువగా పేరుకుపోతుంది.
తద్వారా కీటకాలు కూడా వాటిపై చేరే అవకాశం ఉంది, అందుకే జాగ్రత్త వహించాలి.
వర్షాకాలంలో ఆకుకూరలు తినేటప్పుడు ఉప్పు లేదా వెనిగర్ కలిపిన గోరువెచ్చని నీటిలో 10 పాటు నానబెట్టాలి.
ఆ తర్వాత ఆ నీటిని పారవేసి, మళ్ళీ మంచి నీటితో కడిగి వండుకోవాలి.
రోజుకు 50 గ్రాముల ఆకుకూరలు తీసుకోవడం ఆరోగ్యకరమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.