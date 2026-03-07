వేసవిలో చాలా మంది తమ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు తగినంత నీరు తాగుతారు.
కొందరు డీహైడ్రేషన్ ను తట్టుకునేందుకు బీట్రూట్ రసం తాగుతారు.
అయితే చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే క్యారెట్ జ్యూస్ తాగుతారు
నిజానికి వేసవిలో క్యారెట్ జ్యూస్ తాగడం ఎంతో మేలు చేస్తుంది
వేసవిలో క్యారెట్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల అనేక రోగాలను నివారించవచ్చు
క్యారెట్ జ్యూస్లో విటమిన్-ఏ పుష్కలంగా ఉంటుంది. విటమిన్-సి, పొటాషియం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
వేసవిలో క్యారెట్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల మీ చర్మం పసుపు రంగులోకి మారకుండా నిరోధించవచ్చు.
క్యారెట్ జ్యూస్తో వేసవిలో ఎదురయ్యే అనేక రకాల వ్యాధుల నుంచి బయటపడొచ్చు.
క్యారెట్ రసంలో విటమిన్-సి కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీంతో వేడి వల్ల వచ్చే జ్వరం కూడా తగ్గుతుంది.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.