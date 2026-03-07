Carrot Juice Benefits: వేసవిలో క్యారెట్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు!

Harish Darla
Mar 07,2026
';


వేసవిలో చాలా మంది తమ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు తగినంత నీరు తాగుతారు.

 ';


కొందరు డీహైడ్రేషన్ ను తట్టుకునేందుకు బీట్‌రూట్ రసం తాగుతారు.

 ';


అయితే చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే క్యారెట్ జ్యూస్ తాగుతారు

 ';


నిజానికి వేసవిలో క్యారెట్ జ్యూస్ తాగడం ఎంతో మేలు చేస్తుంది

 ';


వేసవిలో క్యారెట్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల అనేక రోగాలను నివారించవచ్చు

 ';


క్యారెట్ జ్యూస్‌లో విటమిన్-ఏ పుష్కలంగా ఉంటుంది. విటమిన్-సి, పొటాషియం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

 ';


వేసవిలో క్యారెట్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల మీ చర్మం పసుపు రంగులోకి మారకుండా నిరోధించవచ్చు.

 ';


క్యారెట్ జ్యూస్‌తో వేసవిలో ఎదురయ్యే అనేక రకాల వ్యాధుల నుంచి బయటపడొచ్చు.

 ';


క్యారెట్ రసంలో విటమిన్-సి కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీంతో వేడి వల్ల వచ్చే జ్వరం కూడా తగ్గుతుంది.

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

 ';

