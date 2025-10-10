లవంగం ఆరోగ్యానికి ఒక వరం.. రోజు ఒకటి నమలితే అద్భుతాలే!
మసాలా దినుసుల్లో లవంగం ఒకటి. ఇది ఆహార రుచిని పెంచడమే కాకుండా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. రాత్రి పూట లవంగం నములుతూ నిద్రపోతే ఎన్నో ప్రయోజనాలు.
లవంగంలోని యూజినాల్ అనే పోషకం శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది. రోగ నిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది
లవంగం తినడంతో జీర్ణ సమస్యలు దూరమవుతాయి. కడుపులో అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి వాటి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
రాత్రిపూట లవంగాలను నమలడంతో.. గోరువెచ్చని నీరు తాగితే మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. రాత్రి చక్కటి నిద్ర వస్తుంది.
లవంగంలోని యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు నోటిలోని క్రిములను తొలగిస్తాయి. లవంగం అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటే నోటి దుర్వాసన తొలగి.. దంతాలు బలపడతాయి.
చర్మ సౌందర్యానికి లవంగాలు దోహదం చేస్తాయి. మొటిమలు, చర్మపు మంట తగ్గుతాయి. లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ ఆరోగ్యకరమైన చర్మ కణాలను ప్రోత్సహిస్తుంది. ముఖానికి మెరుపు ఇస్తుంది.
తరచూ జలుబు, దగ్గు నుంచి బాధపడుతుంటే లవంగం తింటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. లవంగం తింటే శరీరానికి వేడి అందుతుంది.