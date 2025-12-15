చికెన్లో ప్రొటీన్ ఉంటుంది. దీన్ని తినడం వల్ల ఆరోగ్యమే కానీ, రోజూ తినడం వల్ల అనేక అనర్థాలు ఉన్నాయి
రోజూ చికెన్ తింటే గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ దీనిపై ఎలాంటి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు లేవు
చికెన్ తినే వారు కూరగాయలు, ఆకుకూరలు తినకపోవడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు అందవు.
మసాలాతో కూడిన చికెన్ కర్రీని తినడం వల్ల జీర్ణాశయం ఇబ్బందికి లోనయ్యి..జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది
పండ్లు, కూరగాయల్లో ఫైబర్ ఉంటుంది. చికెన్లో ఉండదు. దీంతో జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది
బాగా ఫ్రై చేసిన చికెన్ హెటెరోసైక్లిక్ ఆమైన్లను ఏర్పరుస్తుంది. దీర్ఘకాలికంగా కణాలను దెబ్బతీస్తుంది
ప్రాసెస్ చేసిన చికెన్ తినడం వల్ల జీర్ణాశయ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి
చికెన్ ఆవిరిపై లేదా ఉడికించి, కూరగాయలతో కలిపి తినండి. చేపలు, గుడ్లు, పాలు, బీన్స్ వంటివి తింటే ఆరోగ్యం.