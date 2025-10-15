మీ పిల్లలు బాగా ఎత్తుగా పెరగాలంటే ప్రతిరోజూ చేయాల్సిన పనులు ఇవే!

Harish Darla
Oct 15,2025
';


పిల్లలకు కాల్షియం, ప్రొటీన్, జింక్, విటమిన్లు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి

 ';


ఆటలు, వినోదం వంటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్‌లో పాల్గొనేలా ప్రయత్నించండి

 ';


పిల్లల ఆరోగ్యానికి ముఖ్యమైనది తగినంత నిద్ర.. అలా ఉండేలా జాగ్రత్త వహించండి

 ';


పిల్లలు శరీర భంగిమలు సరిగా ఉంటున్నారో లేదో అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉండండి

';


ఇంట్లో చిన్నారులు తగినంత నీరు తాగేలా జాగ్రత్త వహించండి

 ';


ఆరుబయట దొరికే జంక్ ఫుడ్, ఫాస్ట్ ఫుడ్ వంటివి తినకుండా చూసుకోండి

 ';


పిల్లలు తినే ఆహారంలో ఎప్పుడూ కూరగాయలు, పండ్లు వంటి వాటిని తినిపించండి

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన సమాచారం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ద్వారా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించండి.

 ';

VIEW ALL

Black Coffee: రోజు ఉదయాన్నే బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు..!

Eye Problem: ఇది జ్యూస్ తాగితే.. కంటి సమస్యలు శాశ్వతంగా దూరం..

Diabetes Remedy: ఈ నీరు తాగితే.. మధుమేహం యమ స్పీడ్‌గా కంట్రోల్ అవుతుంది!

Bad Cholesterol Remedy: ఒకే గ్లాస్ నీటితో బరువు, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్‌ సమస్యలకు బై,బై!
Read Next Story