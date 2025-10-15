పిల్లలకు కాల్షియం, ప్రొటీన్, జింక్, విటమిన్లు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి
ఆటలు, వినోదం వంటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్లో పాల్గొనేలా ప్రయత్నించండి
పిల్లల ఆరోగ్యానికి ముఖ్యమైనది తగినంత నిద్ర.. అలా ఉండేలా జాగ్రత్త వహించండి
పిల్లలు శరీర భంగిమలు సరిగా ఉంటున్నారో లేదో అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉండండి
ఇంట్లో చిన్నారులు తగినంత నీరు తాగేలా జాగ్రత్త వహించండి
ఆరుబయట దొరికే జంక్ ఫుడ్, ఫాస్ట్ ఫుడ్ వంటివి తినకుండా చూసుకోండి
పిల్లలు తినే ఆహారంలో ఎప్పుడూ కూరగాయలు, పండ్లు వంటి వాటిని తినిపించండి
పైన పేర్కొన సమాచారం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ద్వారా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించండి.