ఎముకల బలం కోసం రోజూ పెరుగు తినాలని పెద్దలు సలహా ఇస్తుంటారు
పెరుగు లేదా మజ్జిగ రెండింటిలో ఏది ఆరోగ్యకరమైనదో ఇప్పటికీ చాలా మందికి తెలియదు.
జీర్ణ సమస్యలతో బాధపడేవారికి పెరుగు, మజ్జిగ ఎంతో ప్రయోజనకరంగా పనిచేస్తాయి
ముఖ్యంగా అసిడిటీ, గ్యాస్ ట్రబుల్తో బాధపడే వారు పెరుగు తినేందుకు ఆసక్తి చూపుతారు
కడుపులో గ్యాస్ తగ్గించేందుకు పెరుగు లేదా మజ్జిగ మంచిదా? ఏది తక్షణం పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పెరుగులో కాల్షియం, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంగా మారింది
రోజూ పెరుగు తినడం వల్ల శరీరం, పేగు ఆరోగ్యం చల్లబడుతుంది. మలబద్ధకం సమస్య నుంచి బయటపడొచ్చు
మజ్జిగ వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగు అవుతుంది. ఇందులో కొవ్వు తక్కువగా ఉండడం వల్ల అసిడిటీ సమస్య రాదు
