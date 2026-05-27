Daily Eggs: 14 రోజులు పాటు ప్రతి రోజు గుడ్లు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

గుడ్లలో కోలిన్ అనే పోషకం ఉంటుంది, ఇది మీ మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది.
అంతేకాకుండా, ఇది శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచడానికి తోడ్పడుతుంది.
గుడ్లు తీసుకోవడం వల్ల మీ గుండె ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది, ఇది ఒక సమతుల్య ఆహారంగా ఉపయోగపడుతుంది.
గుడ్లలో లూటీన్, జియాన్థిన్ అనే పోషకాలు ఉంటాయి.
ఇవి కంటి ఆరోగ్యానికి ఎంతో సహాయపడతాయి.
క్రమం తప్పకుండా గుడ్లు తినడం వల్ల చర్మం,జుట్టు కు కావలసిన పోషణ అందుతుంది, గోళ్లు కూడా ఆరోగ్యంగా, బలంగా పెరుగుతాయి.
ఒకవేళ మీరు గుడ్లు తినడానికి ఇష్టపడకపోతే, మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్స్ తీసుకోవడం మంచిది.