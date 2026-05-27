Daily Eggs: 14 రోజులు పాటు ప్రతి రోజు గుడ్లు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Published by: Renuka Godugu | May 27, 2026

గుడ్లలో కోలిన్ అనే పోషకం ఉంటుంది, ఇది మీ మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | May 27, 2026

అంతేకాకుండా, ఇది శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచడానికి తోడ్పడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | May 27, 2026

గుడ్లు తీసుకోవడం వల్ల మీ గుండె ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది, ఇది ఒక సమతుల్య ఆహారంగా ఉపయోగపడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | May 27, 2026

గుడ్లలో లూటీన్, జియాన్థిన్ అనే పోషకాలు ఉంటాయి.

Published by: Renuka Godugu | May 27, 2026

ఇవి కంటి ఆరోగ్యానికి ఎంతో సహాయపడతాయి.

Published by: Renuka Godugu | May 27, 2026

క్రమం తప్పకుండా గుడ్లు తినడం వల్ల చర్మం,జుట్టు కు కావలసిన పోషణ అందుతుంది, గోళ్లు కూడా ఆరోగ్యంగా, బలంగా పెరుగుతాయి.

Published by: Renuka Godugu | May 27, 2026

ఒకవేళ మీరు గుడ్లు తినడానికి ఇష్టపడకపోతే, మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్స్ తీసుకోవడం మంచిది.

Published by: Renuka Godugu | May 27, 2026

VIEW ALL

Dates Benefits: రోజు పరగడుపున రెండు ఖర్జూరాలు తింటే.. ఈ రోగాలకు శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టేయోచ్చు..!
Read Next Story