చూడ్డానికి చిన్న పాములే..కాటేస్తే చిటికెలో ప్రాణం పోతుంది!!

Harish Darla
Aug 15,2025
';

ఇన్‌ల్యాండ్ తైపాన్

ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము, చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. కాటేసిన గంటలోపు చికిత్స చేయకపోతే బతకరు.

 ';

తీరప్రాంత తైపాన్

ఈ పాము న్యూరోటాక్సిక్ విషాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది కాటేస్తే పక్షవాతం, అంతర్గత రక్తస్రావం కలుగుతుంది.

 ';

బ్లాక్ మాంబా

ఇది ఆఫ్రికన్ జాతిది. ఒకే కాటుకు పది మందిని చంపేంత విషాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

 ';

కింగ్ కోబ్రా

పొడవైన అత్యంత విషపూరితమైన పాము..కాటేసిన అరగంటలో మనిషి చనిపోతాడు.

 ';

రస్సెల్ వైపర్

ఈ పాము విషం మూత్రపిండాలపై దాడి చేస్తుంది. తీవ్రంగా అంతర్గత రక్తస్రావం అయ్యే అవకాశం ఉంది.

 ';

పొలుసుల వైపర్

ఈ పాము కాటుకు గురయ్యే కేసులు ఎక్కువ.

 ';

బూమ్స్‌లాంగ్

ఈ పాము కాటేస్తే అంతర్గతంగా రక్తస్రావం అయ్యి..చనిపోయే అవకాశం ఉంది.

 ';

VIEW ALL

Green Chilli: పచ్చి మిర్చి తింటే బోలెడు ప్రయోజనాలు..

Guava: జామలో ఈ రోగాలను నయం చేసే గుణాలు..

Fenugreek: మెంతులతో మాయాజాలం.. ఎలా తినాలంటే?

Suhasini Top 10 Movies: సుహాసిని సినీ కెరీర్ లో టాప్ 10 మూవీస్ లిస్ట్..

Read Next Story