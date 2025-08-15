ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము, చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. కాటేసిన గంటలోపు చికిత్స చేయకపోతే బతకరు.
ఈ పాము న్యూరోటాక్సిక్ విషాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది కాటేస్తే పక్షవాతం, అంతర్గత రక్తస్రావం కలుగుతుంది.
ఇది ఆఫ్రికన్ జాతిది. ఒకే కాటుకు పది మందిని చంపేంత విషాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
పొడవైన అత్యంత విషపూరితమైన పాము..కాటేసిన అరగంటలో మనిషి చనిపోతాడు.
ఈ పాము విషం మూత్రపిండాలపై దాడి చేస్తుంది. తీవ్రంగా అంతర్గత రక్తస్రావం అయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఈ పాము కాటుకు గురయ్యే కేసులు ఎక్కువ.
ఈ పాము కాటేస్తే అంతర్గతంగా రక్తస్రావం అయ్యి..చనిపోయే అవకాశం ఉంది.