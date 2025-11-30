రోజూ 2 నుంచి 3 ఖర్జూరాలు తినడం వల్ల చర్మం మృదువుగా, జుట్టు దృఢంగా, శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.
శీతాకాలంలో ఖర్జూర తినడం వల్ల అనేక రకాలైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి
చలిలో చర్మం పొడిబారడం, బలహీనమైన జుట్టు సాధారణం. ఖర్జూరంలోని పోషకాలు శరీరాన్ని లోపల నుంచి బలపరుస్తాయి
ఖర్జూరంలోని సహజ నూనె, విటమిన్లు చర్మాన్ని మృదువుగా చేస్తాయి. చర్మం, పెదాల పగుళ్లను తగ్గిస్తుంది
విటమిన్-సి, ఐరన్..రక్తంలోని హిమోగ్లోబిన్ను పెంచుతాయి. చర్మానికి సహజమైన రంగు, ముఖంపై తాజాదనాన్ని ఇస్తాయి
ఖర్జూరంలో ఉండే ఐరన్, ప్రొటీన్ జుట్టు మూలాలను బలోపేతం చేసి, జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తుంది
ఖర్జూరం రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడమే కాక చర్మంపై మచ్చలు, మెటిమలు సమస్యలను తగ్గిస్తుంది
ఇవి శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందించడమే కాకుండా, చలికాలం ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి కాపాడుతుంది
ఇవి తినడం వల్ల ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. అజీర్ణం, మలబద్ధకం, గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలను తగ్గిస్తుంది