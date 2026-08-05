Detox Overnight: రాత్రికి రాత్రే మీ కడుపంతా క్లీన్ అవ్వాలంటే ఇలా చేయండి!

Published by: Harish Darla | Aug 05, 2026

రాత్రివేళ నిద్రపోయే ముందు వేడి నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరంలోని విషాన్ని బయటకు నెట్టివేస్తుంది

Published by: Harish Darla | Aug 05, 2026

బొప్పాయి ఆహారం జీర్ణం కావడం సహా మలబద్ధకం తగ్గేందుకు సహకరిస్తుంది

Published by: Harish Darla | Aug 05, 2026

పెరుగు తినడం వల్ల పేగు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం సహా జీర్ణక్రియను ప్రోత్సహిస్తుంది

Published by: Harish Darla | Aug 05, 2026

నానబెట్టిన ఎండు ద్రాక్ష నీరు తాగడం వల్ల రాత్రికి రాత్రి మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తుంది

Published by: Harish Darla | Aug 05, 2026

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఓట్స్ పేగులను శుభ్రం చేయడం సహా జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేందుకు సహకరిస్తుంది

Published by: Harish Darla | Aug 05, 2026

జీర్ణక్రియను, మలబద్దకాన్ని సజావుగా సాగేలా చేసేది అరటిపండు.

Published by: Harish Darla | Aug 05, 2026

పడుకునే ముందు గోరువెచ్చని జీర వాటర్ తాగడం వల్ల ఉబ్బరం తగ్గి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Aug 05, 2026

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