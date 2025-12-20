Detox Overnight: రాత్రికి రాత్రే మీ కడుపు క్లీన్ అవ్వాలంటే ఎలానో తెలుసా?

Harish Darla
Dec 20,2025
';


రాత్రివేళ నిద్రపోయే ముందు వేడి నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరంలోని విషాన్ని బయటకు నెట్టివేస్తుంది

 ';


బొప్పాయి ఆహారం జీర్ణం కావడం సహా మలబద్ధకం తగ్గేందుకు సహకరిస్తుంది

 ';


పెరుగు తినడం వల్ల పేగు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం సహా జీర్ణక్రియను ప్రోత్సహిస్తుంది

 ';


నానబెట్టిన ఎండు ద్రాక్ష నీరు తాగడం వల్ల రాత్రికి రాత్రి మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తుంది

 ';


ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఓట్స్ పేగులను శుభ్రం చేయడం సహా జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేందుకు సహకరిస్తుంది

 ';


జీర్ణక్రియను, మలబద్దకాన్ని సజావుగా సాగేలా చేసేది అరటిపండు.

 ';


పడుకునే ముందు గోరువెచ్చని జీర వాటర్ తాగడం వల్ల ఉబ్బరం తగ్గి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.

 ';

VIEW ALL

Glowing Skin: అందంగా కనిపించాలంటే బ్యూటీ పార్లర్ వెళ్లక్కర్లేదు.. ఇంట్లోనే ఫేషియల్ చేసుకోండిలా..!

Weight Loss Fennel Cardamom: ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో ఈ చిన్న గింజలు తింటే బరువు తగ్గుతారట..!!

Beetroot Aakulatho Pappukoora: చలికాలంలో ఆకులతో పప్పుకూర చేసుకుని తింటే ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా..?

Makka Roti Benefits: మొక్కజొన్న రొట్టెలు.. ఈ ఆకుకూరతో తింటే ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదో తెలుసా..?

Read Next Story