రాత్రివేళ నిద్రపోయే ముందు వేడి నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరంలోని విషాన్ని బయటకు నెట్టివేస్తుంది
బొప్పాయి ఆహారం జీర్ణం కావడం సహా మలబద్ధకం తగ్గేందుకు సహకరిస్తుంది
పెరుగు తినడం వల్ల పేగు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం సహా జీర్ణక్రియను ప్రోత్సహిస్తుంది
నానబెట్టిన ఎండు ద్రాక్ష నీరు తాగడం వల్ల రాత్రికి రాత్రి మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తుంది
ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఓట్స్ పేగులను శుభ్రం చేయడం సహా జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేందుకు సహకరిస్తుంది
జీర్ణక్రియను, మలబద్దకాన్ని సజావుగా సాగేలా చేసేది అరటిపండు.
పడుకునే ముందు గోరువెచ్చని జీర వాటర్ తాగడం వల్ల ఉబ్బరం తగ్గి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.