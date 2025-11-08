షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు రోజూ ఇడ్లీ, దోశ తినొచ్చా? తింటే జరిగేది ఇదే!

Harish Darla
Nov 08,2025
';


భారతీయ వంటకాల్లో ఉదయాన్నే టిఫిన్‌గా ఇడ్లీ, దోశ ఎక్కువ మంది తింటుంటారు

 ';


మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఉదయాన్నే ఇడ్లీ, దోశ తినడంపై అనేక సందేహాలు ఉన్నాయి

 ';


మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇడ్లీ, దోశ రక్తంలో చక్కెర స్థాయి పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే వాటిలో బియాన్ని ఎక్కువగా కలుపుతారు

 ';


ఇడ్లీ, దోశల్లో బియ్యానికి బదులుగా మిల్లెట్స్ వినియోగించడం వల్ల గ్లూకోజ్‌ను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు

 ';


ఈ మిల్లెట్స్‌లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. జీర్ణక్రియ మెరుగు అవ్వడమే కాకుండా రక్తంలో షుగర్ లెవల్‌ను తగ్గిస్తుంది

 ';


అందువల్ల డయాబెటిక్ రోగులకు బియ్యం బదులుగా మిల్లెట్స్ వాడి ఇడ్లీ, దోశలను తయారు చేయవచ్చు

 ';


మినపప్పుతో పాటు రాగులు, జొన్నలు కలిపి ఇడ్లీ, దోశలు వేసుకోని తినొచ్చు

 ';


అదే విధంగా ఇడ్లీ, దోశ కాకుండా డయాబెటిక్ రోగులు..టీ, కాఫీ తాగకుండా ఉండాలి

 ';

