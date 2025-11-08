భారతీయ వంటకాల్లో ఉదయాన్నే టిఫిన్గా ఇడ్లీ, దోశ ఎక్కువ మంది తింటుంటారు
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఉదయాన్నే ఇడ్లీ, దోశ తినడంపై అనేక సందేహాలు ఉన్నాయి
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇడ్లీ, దోశ రక్తంలో చక్కెర స్థాయి పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే వాటిలో బియాన్ని ఎక్కువగా కలుపుతారు
ఇడ్లీ, దోశల్లో బియ్యానికి బదులుగా మిల్లెట్స్ వినియోగించడం వల్ల గ్లూకోజ్ను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు
ఈ మిల్లెట్స్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. జీర్ణక్రియ మెరుగు అవ్వడమే కాకుండా రక్తంలో షుగర్ లెవల్ను తగ్గిస్తుంది
అందువల్ల డయాబెటిక్ రోగులకు బియ్యం బదులుగా మిల్లెట్స్ వాడి ఇడ్లీ, దోశలను తయారు చేయవచ్చు
మినపప్పుతో పాటు రాగులు, జొన్నలు కలిపి ఇడ్లీ, దోశలు వేసుకోని తినొచ్చు
అదే విధంగా ఇడ్లీ, దోశ కాకుండా డయాబెటిక్ రోగులు..టీ, కాఫీ తాగకుండా ఉండాలి