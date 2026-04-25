Dates: వేసవిలో ఖర్జూరం తింటే.. ఒంట్లో వేడి పెరుగుతుందా?

Renuka Godugu
Apr 25,2026
Healthy Diet..

ఖర్జూరం తింటే శరీరంలో తక్షణ శక్తి అందిస్తాయి.

Quick Energy..

ఇవి నీరసాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

Natural Booster..

ముఖ్యంగా ఖర్జూరాలు సహజ శక్తి బూస్టర్‌గా పనిచేస్తాయి.

Easy Digestion..

ఖర్జూరాలలో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది

Reduce Constipation..

ఇది మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

Healthy Heart..

పొటాషియం గుండెకు, కండరాలకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

dates in summer..

ఖర్జూరాలను అతిగా తింటే ఎసిడిటీ, అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట, డీహైడ్రేషన్ వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.

(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన వైద్య సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)

