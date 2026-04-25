ఖర్జూరం తింటే శరీరంలో తక్షణ శక్తి అందిస్తాయి.
ఇవి నీరసాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
ముఖ్యంగా ఖర్జూరాలు సహజ శక్తి బూస్టర్గా పనిచేస్తాయి.
ఖర్జూరాలలో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది
ఇది మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
పొటాషియం గుండెకు, కండరాలకు కూడా మేలు చేస్తుంది.
ఖర్జూరాలను అతిగా తింటే ఎసిడిటీ, అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట, డీహైడ్రేషన్ వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.
