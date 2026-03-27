ఎండకాలం చెమట వల్ల చర్మానికి దగ్గరగా ఉన్న రక్తనాళాలు వ్యాకోచిస్తాయి. శరీరం వేడి పెరుగుతుంది.
ఇది అధిక రక్తపోటుకు కారణం అవుతుంది.
వేసవిలో ఎండ వేడిమికి శరీరం నీరు కోల్పోతుంది.
దీన్నే డిహైడ్రేషన్ అంటారు. రక్త పరిమాణం కూడా దీనివల్ల తగ్గుతుంది.
దీంతో రక్త పోటు కూడా పడిపోతుంది. అందుకే బీపీ ఉన్నవారు ఈ కాలంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు
ఒక్కోసారి ఒత్తిడి ఎక్కువైనా కూడా ఆకస్మికంగా రక్తపోటు పెరుగుతుంది
డిహైడ్రేషన్ ,ఒత్తిడి కలిస్తే కూడా బీపీ పెరగవచ్చని చెబుతున్నారు
