రోజూ గుప్పెడు డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Published by: Renuka Godugu | Aug 30, 2026

బాదం, వాల్‌నట్స్, ఖర్జూరం వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి.

Published by: Renuka Godugu | Aug 30, 2026

ఇవి ఫైబర్ కలిగి ఉండటం వల్ల జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడతాయి.

Published by: Renuka Godugu | Aug 30, 2026

పిస్తా, కిస్మిస్ వంటివి తీసుకోవడం వల్ల పేగుల కదలికలు ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి.

Published by: Renuka Godugu | Aug 30, 2026

ఇక వాల్‌నట్స్‌లో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్ E మెదడు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.

Published by: Renuka Godugu | Aug 30, 2026

అంతేకాకుండా, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆరోగ్యకరమైన చర్మం, జుట్టు కోసం కూడా సహాయపడతాయి.

Published by: Renuka Godugu | Aug 30, 2026

(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)

Published by: Renuka Godugu | Aug 30, 2026

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