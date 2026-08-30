రోజూ గుప్పెడు డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

బాదం, వాల్నట్స్, ఖర్జూరం వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి.
ఇవి ఫైబర్ కలిగి ఉండటం వల్ల జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడతాయి.
పిస్తా, కిస్మిస్ వంటివి తీసుకోవడం వల్ల పేగుల కదలికలు ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి.
ఇక వాల్నట్స్లో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్ E మెదడు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
అంతేకాకుండా, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆరోగ్యకరమైన చర్మం, జుట్టు కోసం కూడా సహాయపడతాయి.
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