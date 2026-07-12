30 రోజుల పాటు రోజుకో బాదం తింటే శరీరంలో జరిగే అద్భుతాలివే!

Published by: Renuka Godugu | Jul 12, 2026

నానబెట్టిన బాదం తీసుకోవడం వల్ల మీ జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 12, 2026

ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 12, 2026

ఎందుకంటే ఇందులో మోనో అన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 12, 2026

అంతేకాకుండా, బాదంలోని మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచి, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించే గుణం ఉంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 12, 2026

అలాగే, బాదంలో ఉండే కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్ వల్ల ఇది ఎముకల ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 12, 2026

అలాగే, బాదంలో ఉండే కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్ వల్ల ఇది ఎముకల ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 12, 2026

బాదంపప్పులు ఆరోగ్యకరమైన చర్మం, జుట్టు కోసం కూడా సహాయపడతాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 12, 2026

బరువు తగ్గాలనుకునే వారు నానబెట్టిన బాదం తీసుకోవడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 12, 2026

వీటన్నింటితో పాటు, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాన్ని కూడా కలిగి ఉంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 12, 2026

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