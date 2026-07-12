30 రోజుల పాటు రోజుకో బాదం తింటే శరీరంలో జరిగే అద్భుతాలివే!

నానబెట్టిన బాదం తీసుకోవడం వల్ల మీ జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది.
ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.
ఎందుకంటే ఇందులో మోనో అన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి.
అంతేకాకుండా, బాదంలోని మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచి, చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించే గుణం ఉంది.
అలాగే, బాదంలో ఉండే కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్ వల్ల ఇది ఎముకల ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.
అలాగే, బాదంలో ఉండే కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్ వల్ల ఇది ఎముకల ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.
బాదంపప్పులు ఆరోగ్యకరమైన చర్మం, జుట్టు కోసం కూడా సహాయపడతాయి.
బరువు తగ్గాలనుకునే వారు నానబెట్టిన బాదం తీసుకోవడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది.
వీటన్నింటితో పాటు, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాన్ని కూడా కలిగి ఉంది.