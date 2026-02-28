Avocado: వారంపాటు ఒక అవకాడో తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Renuka Godugu
Feb 28,2026
అవకాడో రోజు తీసుకోవడం వల్ల ఇందులో మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్‌ కొవ్వులు గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.

శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతాయి.

రక్తపోటును కూడా అదుపులో ఉంచే గుణం ఇందులో ఉంటుంది.

అవకాడో పండు కడుపు గ్యాస్ అజీర్తి సమస్యలను సత్వరమే తగ్గిస్తుంది.

అవకాడో తీసుకోవడం వల్ల తక్షణ శక్తి కూడా అందుతుంది.

అవకాడో ఆరోగ్యానికి కాదు చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా తోడ్పడుతుంది .

ఇందులో విటమిన్ సీ, ఈ చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయి.

(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)

