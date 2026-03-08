Egg Nutrition Facts: మీకు రోజూ గుడ్డు తినే అలవాటు ఉందా? అయితే ఇది మీ కోసమే!

Harish Darla
Mar 08,2026
రోజూ గుడ్డు తినడం వల్ల మీకు ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో తెలుసా?

కోడిగుడ్డులో విటమిన్-ఎ, డి, బి-12 పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

అలాగే ఉడికించిన గుడ్లలో సెలీనియం, జింక్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి

రోజూ కోడిగుడ్డు తినడం వల్ల అవసరమైన పోషకాలు లభిస్తాయి.

గుడ్డు రోజూ తినడం వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించవచ్చు.

వైద్యుల సూచన ప్రకారం..రోజూ తినే ఆహారంలో పండ్లు, కూరగాయలతో పాటు గుడ్డు తీసుకోవడం ఎంతో ఆరోగ్యం.

కోడిగుడ్డులో మెదడుకు అవసరమైన కోలిన్ ఉంటుంది.

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

