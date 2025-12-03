Fatty Liver Foods

ఫ్యాటీ లివర్ జబ్బు తగ్గడానికి ఆహారపు చిట్కాలు..పూర్తిగా నయం అవుతుంది!

Harish Darla
Dec 03,2025
';


ఆకుకూరలు, మెంతుల్లో ఉండే క్లోరోఫిల్ కాలేయాన్ని విషపదార్థాల నుంచి రక్షిస్తుంది. వాటిలో ఫైబర్ ఉంటుంది

 ';


సాల్మన్, సార్డిన్స్, మాకెరల్ ఫిష్, ఓమేగా ఫ్యాటీ-3 ఆమ్లాలు ఉండే పదార్థాలు తినడం వల్ల కాలేయంపై కొవ్వును తగ్గిస్తుంది

 ';


వెల్లుల్లిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ జబ్బును నయం చేసుకోవచ్చు.

 ';


స్ట్రాబెర్రీ, రాస్‌బెర్రీ, బ్లూబెర్రీల్లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కాలేయ కణాలను రక్షించి కొవ్వును పేరుకుపోకుండా కాపాడతాయి

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

 ';

VIEW ALL

Joint Pain Relief: శీతాకాలంలో కీళ్ల నొప్పులకు స్వస్తి పలకండి! ఇంట్లో అదిరిపోయే చిట్కాలు!

Diabetes Prevention: ఈ కూరగాయ తినడం వల్ల మధుమేహాన్ని పూర్తిగా నివారించవచ్చు!

IMDb 2025 Top 10 Actors: 2025 అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన 10 మంది నటీనటులు వీళ్లే..!

Black Hair Pack: జుట్టు ఎప్పటికీ నల్లగా ఉండాలంటే నెలకు ఒకసారి ఈ ప్యాక్ వేసుకోండి
Read Next Story