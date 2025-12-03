ఫ్యాటీ లివర్ జబ్బు తగ్గడానికి ఆహారపు చిట్కాలు..పూర్తిగా నయం అవుతుంది!
ఆకుకూరలు, మెంతుల్లో ఉండే క్లోరోఫిల్ కాలేయాన్ని విషపదార్థాల నుంచి రక్షిస్తుంది. వాటిలో ఫైబర్ ఉంటుంది
సాల్మన్, సార్డిన్స్, మాకెరల్ ఫిష్, ఓమేగా ఫ్యాటీ-3 ఆమ్లాలు ఉండే పదార్థాలు తినడం వల్ల కాలేయంపై కొవ్వును తగ్గిస్తుంది
వెల్లుల్లిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ జబ్బును నయం చేసుకోవచ్చు.
స్ట్రాబెర్రీ, రాస్బెర్రీ, బ్లూబెర్రీల్లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కాలేయ కణాలను రక్షించి కొవ్వును పేరుకుపోకుండా కాపాడతాయి
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.