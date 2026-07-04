Fatty Liver: ఫ్యాటీ లివర్ తగ్గాలంటే..ఈ చిట్కాలతో పూర్తి ఆరోగ్యం!

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

ఆకుకూరలు, మెంతుల్లో ఉండే క్లోరోఫిల్ కాలేయాన్ని విషపదార్థాల నుంచి రక్షిస్తుంది. వాటిలో ఫైబర్ ఉంటుంది

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

సాల్మన్, సార్డిన్స్, మాకెరల్ ఫిష్, ఓమేగా ఫ్యాటీ-3 ఆమ్లాలు ఉండే పదార్థాలు తినడం వల్ల కాలేయంపై కొవ్వును తగ్గిస్తుంది

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

వెల్లుల్లిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్ జబ్బును నయం చేసుకోవచ్చు.

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

స్ట్రాబెర్రీ, రాస్‌బెర్రీ, బ్లూబెర్రీల్లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కాలేయ కణాలను రక్షించి కొవ్వును పేరుకుపోకుండా కాపాడతాయి

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Published by: Harish Darla | Jul 04, 2026

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