మధుమేహ వ్యాధి గ్రస్తులు మెంతులు తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయి తగ్గే అవకాశం ఉంది.
మెంతులు వినియోగంతో బరువును తగ్గుదల.. బరువు నియంత్రణ సాధ్యం అవుతుంది.
మెంతులు తినడం వల్ల శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోయి గుండె సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.
మెంతి గింజలు చర్మం, జుట్టు సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. చర్మంపై తేమను ఉంచడం కారణంగా మొటిమలను తగ్గిస్తుంది.
మెంతులు తల్లిపాలు ఉత్పత్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయి. ఆడవాళ్లలో రుతుక్రమ నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
మెంతులు శోథ లక్షణాలను కలిగి ఉండి.. శరీరంలో వాపులను తగ్గిస్తుంది.
మూత్రపిండాల్లో రాళ్లను కరిగించడంతో పాటు కీళ్ల నొప్పులను నియంత్రించేందుకు సహాయపడతాయి.
పురుషుల్లో టెస్టోస్టిరాన్ స్థాయిలను పెంచడం సహా రోగనిరోధక శక్తిని మరింత పెంచుతాయి.