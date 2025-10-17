పాలలో ఇది కలిపి తాగితే..కూసాలు కదలాల్సిందే..మంచం విరగాల్సిందే!

Harish Darla
Oct 17,2025
';


చలికాలంలో అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయి. పాలలో అంజీర్ కలిపితే అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి

 ';


పాలలో అంజీర్ పండు కలిపి తాగడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయి.

 ';


అంజీర్ విడిగా తిన్నా..పాలలో కలిపి తీసుకున్నా జీర్ణక్రియ మెరుగువుతుంది

 ';


ఈ కాంబినేషన్ వల్ల చలికాలంలో శరీరం వెచ్చగా ఉండేందుకు సహకరిస్తుంది

 ';


పాలలో అంజీర్ కలిపి తాగితే శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.

 ';


నిద్రలేమి సమస్య నుంచి విముక్తి పొందేందుకు పాలలో అంజీర్ కలిపి తాగాలి

 ';


రక్తహీనతకు పాలలో అంజీర్ ఓ మంచి ఔషధం.

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమచారం ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

 ';

VIEW ALL

Diwali 2025: దీపావళి రోజు ఈ 7 తప్పులు చేశారో ఇక అంతే సంగతి..!

Tomato: ప్రతి వంటలో టమాటా వేస్తున్నారా..? అయితే ఇది తెలుసుకోవలసింది..!

Besan For Health: శనగపిండి వంటకాలు తినవచ్చా లేదా తినకూడదా..?

Curd: పెరుగు తాగితే చర్మం, జుట్టు సమస్యలు అవుట్..!
Read Next Story