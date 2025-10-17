చలికాలంలో అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయి. పాలలో అంజీర్ కలిపితే అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి
పాలలో అంజీర్ పండు కలిపి తాగడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయి.
అంజీర్ విడిగా తిన్నా..పాలలో కలిపి తీసుకున్నా జీర్ణక్రియ మెరుగువుతుంది
ఈ కాంబినేషన్ వల్ల చలికాలంలో శరీరం వెచ్చగా ఉండేందుకు సహకరిస్తుంది
పాలలో అంజీర్ కలిపి తాగితే శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
నిద్రలేమి సమస్య నుంచి విముక్తి పొందేందుకు పాలలో అంజీర్ కలిపి తాగాలి
రక్తహీనతకు పాలలో అంజీర్ ఓ మంచి ఔషధం.
పైన పేర్కొన్న సమచారం ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.