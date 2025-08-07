Fatty liver avoiding foods

ప్రస్తుతం చాలామంది..ఫ్యాటీ లివర్.. సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. మరి అలాంటివాళ్లు ఈ ఫుడ్స్ తింటే దాని నుంచి ఈజీగా తప్పించుకోవచ్చు అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. మరి అవి ఏమిటి అంటే

Vishnupriya Chowdhary
Aug 07,2025
Turmeric

పసుపు మంచి యంటీబయాటిక్. పసుపుని ప్రతి కూరలో కూడా చేర్చుకోవడం ఉత్తమం..

Brocolli

బ్రోకోలి లివర్ కి సంబంధించిన ఎన్నో వ్యాధులను నయం చేస్తుంది.

Blueberries

బ్లూబెర్రీస్ తినడం ద్వారా.. ఫ్యాటీ లివర్ నుంచి బయటపడొచ్చు..

Beetroot

బీట్రూట్ రోజు తినడం ద్వారా కూడా లివర్ సమస్యల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు..

Strawberry

స్ట్రాబెరీస్ ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యకు చెక్ పెడతాయి..

Green Tea

గ్రీన్ టీ తాగడం కూడా లివర్ సమస్యల నుంచి మనల్ని బయటపడేలా చేస్తుంది..

