French Beans Benefits: వారంలో మూడు సార్లు చిక్కుడుకాయ తినటం వల్ల కలిగే లాభాలు..!
Helps Weight Management క్యాలరీలు తక్కువగా ఉండే కూరగాయలను తీసుకోవడం బరువు నియంత్రణకు సహాయపడుతుంది. అందుకే చిక్కుడుకాయను ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు.
Supports Heart Health చిక్కుడుకాయలో ఉండే ఫైబర్ ఆరోగ్యకరమైన ఆహార విధానంలో భాగంగా గుండె ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే కూరలో ఎక్కువ నూనె, ఉప్పు వేయకుండా తయారు చేయడం మంచిది.
Good for Digestion ఫైబర్ కారణంగా పేగుల పనితీరుకు ఇది సహాయపడుతుంది. కూరగాయలను క్రమం తప్పకుండా తినడం మంచి జీర్ణక్రియకు ఉపయోగపడుతుంది.
Provides Nutrients చిక్కుడుకాయలో విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా శరీరానికి ఉపయోగపడతాయి.
How to Eat చిక్కుడుకాయను తక్కువ నూనెతో కూరగా చేసుకోవచ్చు లేదా ఇతర కూరగాయలతో కలిపి వండుకోవచ్చు. వారంలో రెండు మూడు సార్లు తీసుకోవడం సాధారణ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో భాగంగా ఉండొచ్చు.
Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ప్రత్యేక ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా ఆహార పరిమితులు ఉంటే వైద్యులు లేదా పోషకాహార నిపుణులను సంప్రదించండి.
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