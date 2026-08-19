French Beans Benefits: వారంలో మూడు సార్లు చిక్కుడుకాయ తినటం వల్ల కలిగే లాభాలు..!

Published by: Vishnupriya | Aug 19, 2026

Helps Weight Management క్యాలరీలు తక్కువగా ఉండే కూరగాయలను తీసుకోవడం బరువు నియంత్రణకు సహాయపడుతుంది. అందుకే చిక్కుడుకాయను ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Aug 19, 2026

Supports Heart Health చిక్కుడుకాయలో ఉండే ఫైబర్ ఆరోగ్యకరమైన ఆహార విధానంలో భాగంగా గుండె ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే కూరలో ఎక్కువ నూనె, ఉప్పు వేయకుండా తయారు చేయడం మంచిది.

Published by: Vishnupriya | Aug 19, 2026

Good for Digestion ఫైబర్ కారణంగా పేగుల పనితీరుకు ఇది సహాయపడుతుంది. కూరగాయలను క్రమం తప్పకుండా తినడం మంచి జీర్ణక్రియకు ఉపయోగపడుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Aug 19, 2026

Provides Nutrients చిక్కుడుకాయలో విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా శరీరానికి ఉపయోగపడతాయి.

Published by: Vishnupriya | Aug 19, 2026

How to Eat చిక్కుడుకాయను తక్కువ నూనెతో కూరగా చేసుకోవచ్చు లేదా ఇతర కూరగాయలతో కలిపి వండుకోవచ్చు. వారంలో రెండు మూడు సార్లు తీసుకోవడం సాధారణ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో భాగంగా ఉండొచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Aug 19, 2026

Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ప్రత్యేక ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా ఆహార పరిమితులు ఉంటే వైద్యులు లేదా పోషకాహార నిపుణులను సంప్రదించండి.

Published by: Vishnupriya | Aug 19, 2026

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