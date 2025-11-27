మన వంటిల్లే పెద్ద వైద్యశాల. ఎన్నో ఔషధాలు ఉన్నాయి కానీ, ఎవరికి తెలియదు
అందులో వెల్లుల్లి ఒకటి. వంటలకు రుచిని తీసుకురావడమే కాకుండా..ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలకు మందుగా పనిచేస్తుంది
గుండె జబ్బులను నియంత్రించే ఔషధ గుణాలు వెల్లుల్లిలో ఉన్నాయని ఆయుర్వేద నిపుణులు అంటున్నారు
చెడు కొలెస్ట్రాల్, హైబీపీ వంటి సమస్యలను నియంత్రించి గుండె జబ్బులు రాకుండా చేస్తుంది
ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో 3-4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు తింటే కొలెస్ట్రాల్, హైబీపీ వంటి సమస్యలు తగ్గిపోతాయి
వెల్లుల్లి రసం రక్తపోటును నియంత్రించడంలో ఎంతో ప్రభావంతంగా పనిచేస్తుంది
ఖాళీ కడుపుతో వెల్లుల్లి తినడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి రక్తనాళాలు మెరుగు అవుతాయి
వెల్లుల్లి తింటే రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. జలుబు, ఫ్లూ వంటి వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేస్తుంది