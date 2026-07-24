Gastric Home Remedies: ఏళ్ల తరబడి ఎసిడిటీతో బాధపడుతున్నారా? ఇది చేయండి!

Published by: Harish Darla | Jul 24, 2026

అనారోగ్యకరమైన ఫుడ్, అతిగా మసాలాలు తినడం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు.

Published by: Harish Darla | Jul 24, 2026

కొందరు అధికంగా మద్యం సేవించడం వల్ల కూడా ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వస్తుంది

Published by: Harish Darla | Jul 24, 2026

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యతో బాధపడే వారు అనేక రకాల మందులు వాడినా రిలీఫ్ అనిపించదు.

Published by: Harish Darla | Jul 24, 2026

ఈ సమస్యతో బాధపడే వారు జీలకర్ర నీటిని తాగడం వల్ల ఉపశమనం పొందవచ్చు

Published by: Harish Darla | Jul 24, 2026

ఈ నీటిలో ఔషధ గుణాలతో పాటు విటమిన్-సి, విటమిన్-ఏ, విటమిన్-ఇ పుష్కలంగా లభిస్తాయి

Published by: Harish Darla | Jul 24, 2026

ఈ నీటిలో ఉండే థైమోల్ అనే పదార్థం జీర్ణ రసాల ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది

Published by: Harish Darla | Jul 24, 2026

ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే ఈ జీలకర్ర నీళ్లు తాగడం వల్ల 5 నిమిషాల్లో గ్యాస్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది

Published by: Harish Darla | Jul 24, 2026

ఈ నీటిని తాగిన కొద్దిసేపటికే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలు తగ్గిపోతాయి

Published by: Harish Darla | Jul 24, 2026

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

Published by: Harish Darla | Jul 24, 2026

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