అనారోగ్యకరమైన ఫుడ్, అతిగా మసాలాలు తినడం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు.
కొందరు అధికంగా మద్యం సేవించడం వల్ల కూడా ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వస్తుంది
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యతో బాధపడే వారు అనేక రకాల మందులు వాడినా రిలీఫ్ అనిపించదు.
ఈ సమస్యతో బాధపడే వారు జీలకర్ర నీటిని తాగడం వల్ల ఉపశమనం పొందవచ్చు
ఈ నీటిలో ఔషధ గుణాలతో పాటు విటమిన్-సి, విటమిన్-ఏ, విటమిన్-ఇ పుష్కలంగా లభిస్తాయి
ఈ నీటిలో ఉండే థైమోల్ అనే పదార్థం జీర్ణ రసాల ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది
ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే ఈ జీలకర్ర నీళ్లు తాగడం వల్ల 5 నిమిషాల్లో గ్యాస్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది
ఈ నీటిని తాగిన కొద్దిసేపటికే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలు తగ్గిపోతాయి
