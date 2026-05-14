Ginger Buttermilk: మజ్జిగలో దీన్ని కలిపి తాగితే పొట్ట తుస్సుమని కరిగిపోతుంది!
వేసవి కాలంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచే పానీయాల్లో మజ్జిగకు సాటి లేదు. దీనివల్ల బరువు కూడా తగ్గొచ్చు.
ఒక గ్లాసు మజ్జిగలో ఒక చెంచా అల్లం రసం కలిపి తాగితే పొట్టలో కొవ్వు కరిగి పోతుందట.
మజ్జిగలో ఉండే ప్రోబయోటిక్స్, అల్లంలోని ఔషధ గుణాలు కలిస్తే శరీరంలో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి.
జీవక్రియను వేగం అవ్వడం సహా క్యాలరీలు భారీగా ఖర్చు అవుతాయి.
మజ్జిగలో అల్లం రసం కలిపి తాగితే కొవ్వు కణాల విచ్ఛిన్న ప్రక్రియ వేగవంతమై, బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడుతుంది.
అజీర్తి, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలకు అల్లం మజ్జిగ ఇది సరైన పరిష్కారంగా ఉంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
