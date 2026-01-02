Golden Milk Benefits: 'గోల్డెన్ మిల్క్' గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Harish Darla
Jan 02,2026
';


గోల్డెన్ మిల్క్ అంటే పాలలో పసుపు పొడి కలిపితే దాన్ని గోల్డెన్ మిల్క్ అని పిలుస్తారు.

 ';


రాత్రివేళ పడుకునే ముందు గోల్డెన్ మిల్క్ తాగడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. బాగా నిద్ర పడుతుంది

 ';


పసుపు పాలను తాగడం వల్ల శరీరానికి శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్స్ కర్కుమిన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది

 ';


గోల్డెన్ మిల్క్ శరీరంలో వాపులు, నొప్పులు తగ్గించేందుకు సహాయపడతాయని నిపుణులు అంటున్నారు.

 ';


పసుపు పాలు తాగితే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. జలుబు, జ్వరం, దగ్గు తగ్గిపోతుంది

 ';


దీని వల్ల జ్ఞాపకశక్తి పెరగడం సహా జీర్ణక్రియ మెరుగు అవుతుంది

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

 ';

