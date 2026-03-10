ప్రతిరోజూ ద్రాక్ష తినడం వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి.
వేసవిలో వివిధ రకాల ద్రాక్ష పండ్లు మార్కెట్లో లభిస్తాయి.
ద్రాక్ష పండ్లలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
రోజూ ద్రాక్ష తినడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరగడం సహా జీర్ణక్రియ మెరుగు అవుతుంది
సాధారణంగా ద్రాక్ష గర్భిణీలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. వారిలో ఉన్న ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది.
జుట్టు బలంగా ఉంచడంలో, జుట్టు రాలడాన్ని నివారించడంలో ఎంతో సహకరిస్తుంది
రోజూ ద్రాక్ష రసం తాగడం లేదా ద్రాక్ష తినడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది
ద్రాక్ష తినడం వల్ల ముఖంపై ఉన్న మచ్చలు, మొటిమలు మాయమై కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. జీ తెలుగు న్యూస్ దీన్ని ధ్రువీకరించడం లేదు.