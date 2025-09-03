అందమైన జుట్టు కావాలా? జుట్టు రాలే సమస్య తగ్గిపోతుంది!

Harish Darla
Sep 03,2025
గుడ్డు

గుడ్డులో ప్రొటీన్, బయోటిన్ ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు ఎదుగుదలకు సహకరిస్తాయి

చిలగడదుంప

చిలగడదుంపలో బీటా కెరాటిన్ ఉంటుంది. ఇది తల చర్మం, జుట్టు ఆరోగాన్ని పెంపొందిస్తుంది.

డ్రై ఫ్రూట్స్

డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో ఆరోగ్య కొవ్వులు, విటమిన్-ఈ వంటివి ఉన్నాయి. ఇది జుట్టు ఆరోగాన్ని కాపాడుతాయి.

సాల్మన్ చేప

ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు అధికంగా ఉన్న సాల్మన్ చేప తినడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల సహాయపడుతుంది

బెర్రీ ఫ్రూట్స్

బెర్రీలలో యాంటి ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్-సి వంటివి జుట్టుకు సహజ కొల్లాజన్ ఉత్పత్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది

పాలకూర

ఐరన్, విటమిన్-ఎ, సి ఉన్న పాలకూర..జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది

అవిసె గింజలు

అవిసె గింజలు, చియా సీడ్స్‌లో ప్రొటీన్, జింక్, సెలీనియం ఉన్నాయి. జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడతాయి.

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

