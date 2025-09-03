గుడ్డులో ప్రొటీన్, బయోటిన్ ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు ఎదుగుదలకు సహకరిస్తాయి
చిలగడదుంపలో బీటా కెరాటిన్ ఉంటుంది. ఇది తల చర్మం, జుట్టు ఆరోగాన్ని పెంపొందిస్తుంది.
డ్రై ఫ్రూట్స్లో ఆరోగ్య కొవ్వులు, విటమిన్-ఈ వంటివి ఉన్నాయి. ఇది జుట్టు ఆరోగాన్ని కాపాడుతాయి.
ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు అధికంగా ఉన్న సాల్మన్ చేప తినడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల సహాయపడుతుంది
బెర్రీలలో యాంటి ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్-సి వంటివి జుట్టుకు సహజ కొల్లాజన్ ఉత్పత్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది
ఐరన్, విటమిన్-ఎ, సి ఉన్న పాలకూర..జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది
అవిసె గింజలు, చియా సీడ్స్లో ప్రొటీన్, జింక్, సెలీనియం ఉన్నాయి. జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడతాయి.
