మునగ కాయలను తినడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
మునగ కాయలు, మునగ ఆకు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని తగ్గిస్తుంది
పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్, విటమిన్-ఏ, బీ, సీ, డీ, కార్బోహైడ్రేడ్లు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి
ఐరన్, మెగ్నీషియం, కాపర్, మాంగనీస్, సోడియం, జింక్, సెలీనియం వంటివి పుష్కలంగా ఉన్నాయి
మునగ కాయ పిత్తాశయం పనితీరును పెంచి, మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు అద్భుతమైన దివ్యఔషధంగా మారుతుంది
కీళ్ల వాతానికి మునగకాయలు మంచి మందుగా పనిచేస్తాయి. దీని బెరడను పొడి చేసి తేనెలో కలిపి తినండి
మునగ కాయ క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల పురుషుల్లో లైంగిక సామర్థ్యం పెరగడమే కాకుండా..స్పెర్మ్ కౌంట్ పెంచుతుంది.
ప్రతిరోజూ తినడం వల్ల వాత, కఫ సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
మునగకాయలు శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది