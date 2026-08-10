వర్షాకాలంలో కివీ పండు ప్రయోజనాలు ఇవిగో!

కీవీ పండు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
కివీలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ సక్రమంగా సాగుతుంది.
వర్షాకాలంలో సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, చిన్నపాటి ఇన్ఫెక్షన్లను ఎదుర్కోవడానికి విటమిన్ సి ఉపయోగపడుతుంది.
ఇందులో నీటి శాతం కూడా ఉండటం వల్ల శరీరానికి తగిన ద్రవాలను అందిస్తుంది.
కివీ తక్కువ కేలరీలతో ఉండటం వల్ల బరువును నియంత్రించాలనుకునేవారికి కూడా అనుకూలం.
అయితే తాజా కివీని శుభ్రంగా కడిగి మితంగా తీసుకోవడం మంచిది.
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