Walnuts: రోజూ ఉదయాన్నే 5 నానబెట్టిన వాల్‌నట్స్ తింటే మీ శరీరంలో జరిగే అద్భుతం ఇదే!

Renuka Godugu
Apr 16,2026
వాల్‌నట్స్‌లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.

దీనివల్ల జ్ఞాపకశక్తి పెరగడమే కాకుండా, ఏకాగ్రత కూడా మెరుగుపడుతుంది.

వాల్‌నట్స్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

రక్తనాళాల్లో కొవ్వు, రక్తపోటును నియంత్రిస్తాయి. తద్వారా గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

వీటిలో ఉండే పీచు పదార్థం మలబద్ధకం సమస్యను నివారిస్తుంది

టైప్-2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచుతుంది.

వాల్నట్స్‌లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్-E చర్మాన్ని మెరిసేలా చేస్తాయి..

వాల్‌నట్స్ నానబెట్టడం ద్వారా ఈ హానికర పదార్థాలు తొలగిపోయి శరీరానికి ఐరన్, క్యాల్షియం, జింక్ వంటి ఖనిజాలు పూర్తిస్థాయిలో అందుతాయి.

