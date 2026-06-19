Ragi appam Dosa: ఆరోగ్యం, రుచి రెండూ ఒకేచోట.. స్పాంజీ లాంటి రాగి దోస ఇంట్లోనే చేసేయండి!
Main Ingredients ఈ దోస తయారీకి రాగి పిండి, బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర వంటి పదార్థాలు అవసరం అవుతాయి. ఇవన్నీ ఇంట్లోనే సులభంగా దొరికే పదార్థాలు.
Prepare the Batter ముందుగా రాగి పిండి, రవ్వ, పెరుగు కలిపి కొద్దిగా గట్టిగా ఉండేలా మిశ్రమం తయారు చేయాలి. దీనిని 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
Add Flavours ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం తురుము, కొత్తిమీర, జీలకర్ర, ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. దీంతో దోసకు మంచి రుచి వస్తుంది.
Cooking Method వేడి పెనంపై ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న అప్పం ఆకారంలో పోసి మూత పెట్టి కాల్చాలి. రెండు వైపులా బంగారు రంగు వచ్చే వరకు ఉడికించాలి.
Best Combination రాగి అప్పం దోసను కొబ్బరి చట్నీ, పల్లీ చట్నీ లేదా సాంబార్తో తింటే రుచి మరింత పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఇది మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుతుంది.
Rich in Fiber రాగిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉండటంతో జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. కడుపు ఎక్కువసేపు నిండిన భావన కలిగి ఉండటానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.
Weight Loss Friendly రాగి అప్పం దోస ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంచుతుంది. అందుకే బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అల్పాహారంగా చెప్పవచ్చు.
VIEW ALL
Read Next Story