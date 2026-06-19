Ragi appam Dosa: ఆరోగ్యం, రుచి రెండూ ఒకేచోట.. స్పాంజీ లాంటి రాగి దోస ఇంట్లోనే చేసేయండి!

Published by: Vishnupriya | Jun 19, 2026

Main Ingredients ఈ దోస తయారీకి రాగి పిండి, బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర వంటి పదార్థాలు అవసరం అవుతాయి. ఇవన్నీ ఇంట్లోనే సులభంగా దొరికే పదార్థాలు.

Published by: Vishnupriya | Jun 19, 2026

Prepare the Batter ముందుగా రాగి పిండి, రవ్వ, పెరుగు కలిపి కొద్దిగా గట్టిగా ఉండేలా మిశ్రమం తయారు చేయాలి. దీనిని 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.

Published by: Vishnupriya | Jun 19, 2026

Add Flavours ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం తురుము, కొత్తిమీర, జీలకర్ర, ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. దీంతో దోసకు మంచి రుచి వస్తుంది.

Published by: Vishnupriya | Jun 19, 2026

Cooking Method వేడి పెనంపై ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న అప్పం ఆకారంలో పోసి మూత పెట్టి కాల్చాలి. రెండు వైపులా బంగారు రంగు వచ్చే వరకు ఉడికించాలి.

Published by: Vishnupriya | Jun 19, 2026

Best Combination రాగి అప్పం దోసను కొబ్బరి చట్నీ, పల్లీ చట్నీ లేదా సాంబార్‌తో తింటే రుచి మరింత పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఇది మంచి బ్రేక్‌ఫాస్ట్ అవుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jun 19, 2026

Rich in Fiber రాగిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉండటంతో జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. కడుపు ఎక్కువసేపు నిండిన భావన కలిగి ఉండటానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jun 19, 2026

Weight Loss Friendly రాగి అప్పం దోస ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంచుతుంది. అందుకే బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అల్పాహారంగా చెప్పవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Jun 19, 2026

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