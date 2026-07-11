Suji Manchurian: బయట కంటే టేస్టీగా.. ఇంట్లోనే క్రిస్పీ సూజీ మంచూరియా ఇలా చేసేయండి..!

Published by: Vishnupriya | Jul 11, 2026

Prepare the Dough ముందుగా రవ్వ, పెరుగు, ఉప్పు, అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి వేసి కలపాలి. అవసరమైనంత నీరు పోసి గట్టిగా ఉండే మిశ్రమం చేసి 10 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.

Published by: Vishnupriya | Jul 11, 2026

Make the Balls ఇప్పుడు క్యారెట్, క్యాబేజీ, క్యాప్సికమ్ కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా తయారు చేయాలి. వీటిని ఎయిర్ ఫ్రైయర్‌లో లేదా ఓవెన్‌లో 10–15 నిమిషాలు బేక్ చేయాలి.

Published by: Vishnupriya | Jul 11, 2026

Prepare the Sauce పాన్‌లో 1 టీస్పూన్ నూనె వేసి అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి వేయించాలి. తర్వాత 1 టీస్పూన్ సోయా సాస్, 1 టీస్పూన్ చిల్లీ సాస్, 1 టీస్పూన్ టమాటో కెచప్ వేసి బాగా కలపాలి.

Published by: Vishnupriya | Jul 11, 2026

Mix Everything సాస్‌లో తయారైన సూజీ బాల్స్ వేసి రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికించాలి. దీంతో సాస్ బాల్స్‌కు బాగా పట్టి అద్భుతమైన రుచి వస్తుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 11, 2026

Serving Suggestion చివరగా కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు చల్లి వేడివేడిగా వడ్డించాలి. టమాటో సాస్ లేదా గ్రీన్ చట్నీతో తింటే రుచి మరింత పెరుగుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 11, 2026

Healthy Snack Benefits డీప్ ఫ్రై చేయకుండా ఎయిర్ ఫ్రై లేదా బేక్ చేయడం వల్ల నూనె తక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే ఇది సాధారణ మంచూరియాతో పోలిస్తే ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్‌గా చెప్పవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Jul 11, 2026

Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీ రుచికి అనుగుణంగా మసాలాలు, సాస్ పరిమాణాన్ని మార్చుకోవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Jul 11, 2026

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