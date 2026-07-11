Suji Manchurian: బయట కంటే టేస్టీగా.. ఇంట్లోనే క్రిస్పీ సూజీ మంచూరియా ఇలా చేసేయండి..!
Prepare the Dough ముందుగా రవ్వ, పెరుగు, ఉప్పు, అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి వేసి కలపాలి. అవసరమైనంత నీరు పోసి గట్టిగా ఉండే మిశ్రమం చేసి 10 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
Make the Balls ఇప్పుడు క్యారెట్, క్యాబేజీ, క్యాప్సికమ్ కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా తయారు చేయాలి. వీటిని ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో లేదా ఓవెన్లో 10–15 నిమిషాలు బేక్ చేయాలి.
Prepare the Sauce పాన్లో 1 టీస్పూన్ నూనె వేసి అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి వేయించాలి. తర్వాత 1 టీస్పూన్ సోయా సాస్, 1 టీస్పూన్ చిల్లీ సాస్, 1 టీస్పూన్ టమాటో కెచప్ వేసి బాగా కలపాలి.
Mix Everything సాస్లో తయారైన సూజీ బాల్స్ వేసి రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికించాలి. దీంతో సాస్ బాల్స్కు బాగా పట్టి అద్భుతమైన రుచి వస్తుంది.
Serving Suggestion చివరగా కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు చల్లి వేడివేడిగా వడ్డించాలి. టమాటో సాస్ లేదా గ్రీన్ చట్నీతో తింటే రుచి మరింత పెరుగుతుంది.
Healthy Snack Benefits డీప్ ఫ్రై చేయకుండా ఎయిర్ ఫ్రై లేదా బేక్ చేయడం వల్ల నూనె తక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే ఇది సాధారణ మంచూరియాతో పోలిస్తే ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్గా చెప్పవచ్చు.
Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీ రుచికి అనుగుణంగా మసాలాలు, సాస్ పరిమాణాన్ని మార్చుకోవచ్చు.
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