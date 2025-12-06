Heart Attack

ఈ జ్యూస్ రోజుకు ఒకటి తాగినా గుండె జబ్బు సమస్యే ఉండదు!

Harish Darla
Dec 06,2025
ఆరెంజ్ జ్యూస్ రోజుకు ఒకసారి తాగినా గుండె పోటు సమస్యను నివారించవచ్చు

చాలా మంది అధిక ఒత్తిడితో బాధపడుతున్నారు. ఇది గుండెపోటుకు దారి తీస్తుంది.

గుండె సమస్యలతో బాధ పడేవారు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతోనూ బాధపడే అవకాశం ఉంది

కొన్ని రకాల ఆహారాలు గుండె సమస్యలను నివారించడంలో సహాయపడతాయి

గుండె సమస్యలు ఉన్నవారు ముఖ్యంగా పొటాషియం తక్కువగా ఉన్నవారు ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగండి

రోజూ ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల గుండె బలపడుతుంది. గుండెపోటు సమస్యలు కూడా తగ్గిపోతాయి

రోజూ నారింజ జ్యూస్ తాగడం వల్ల కొందరికి రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు.

ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల శరీరానికి ఫోలైట్, పొటాషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వంటివి లభిస్తాయి.

