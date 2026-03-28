Cholesterol: కొలెస్ట్రాల్‌ నార్మల్‌ ఉన్నా.. వీరికి గుండెపోటు ముప్పు!

Renuka Godugu
Mar 28,2026
కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ అవుతాయి గుండెపోటు వస్తుందని అనుకుంటారు.

కానీ కొన్ని కేసుల్లో కొలెస్ట్రాల్ నార్మల్ గా ఉన్న గుండెపోటు సమస్య వచ్చిన వారు ఉన్నారు.

దీనికి ప్రధాన కారణం లిపో ప్రోటీన్ లేదా LP(a) ప్రధాన కారణమని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఈ ఆరోగ్య సమస్య జన్యుపరంగా వస్తుంది. కాబట్టి డైట్ తో సంబంధం ఉండదు.

వ్యాయామం చేసిన సంబంధం లేకుండా పుట్టుకతోనే శరీరంలో స్థిరంగా ఉంటుంది.

మన రక్తంలో గడ్డకట్టే రిస్క్ పెంచుతుంది.

లిపోప్రోటీన్ అనేది మన రక్తనాళాల్లో పూడికలు ఏర్పడేలా చేస్తుంది.

భారతీయుల్లో ఈ ముప్పు ఎక్కువగా కనిపిస్తోందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు

