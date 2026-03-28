కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ అవుతాయి గుండెపోటు వస్తుందని అనుకుంటారు.
కానీ కొన్ని కేసుల్లో కొలెస్ట్రాల్ నార్మల్ గా ఉన్న గుండెపోటు సమస్య వచ్చిన వారు ఉన్నారు.
దీనికి ప్రధాన కారణం లిపో ప్రోటీన్ లేదా LP(a) ప్రధాన కారణమని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ ఆరోగ్య సమస్య జన్యుపరంగా వస్తుంది. కాబట్టి డైట్ తో సంబంధం ఉండదు.
వ్యాయామం చేసిన సంబంధం లేకుండా పుట్టుకతోనే శరీరంలో స్థిరంగా ఉంటుంది.
మన రక్తంలో గడ్డకట్టే రిస్క్ పెంచుతుంది.
లిపోప్రోటీన్ అనేది మన రక్తనాళాల్లో పూడికలు ఏర్పడేలా చేస్తుంది.
భారతీయుల్లో ఈ ముప్పు ఎక్కువగా కనిపిస్తోందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు