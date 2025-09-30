మందార టీ తాగడం వల్ల 7 ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి
ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వల్ల కణాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది
శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేసి కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది
ఇందులో విటమిన్-సి ఉండడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది
కడుపలోని మలినాలు తొలగిపోవడం సహా జీర్ణక్రియని మెరుగుపరుస్తుంది
మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది
బరువు తగ్గడంతో సహా జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది
మందార టీ తాగడం వల్ల అధిక రక్తపోటు కంట్రోల్లోకి వస్తుంది
పైన సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీతెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు