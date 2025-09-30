Hibiscus Tea: మందార 'టీ'..తాగితే సూపర్ కిక్కు!

మందార టీ తాగడం వల్ల 7 ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి

Harish Darla
Sep 30,2025
';

యాంటి ఆక్సిడెంట్

ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వల్ల కణాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది

 ';

లివర్

శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేసి కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది

 ';

రోగనిరోధక శక్తి

ఇందులో విటమిన్-సి ఉండడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది

 ';


కడుపలోని మలినాలు తొలగిపోవడం సహా జీర్ణక్రియని మెరుగుపరుస్తుంది

 ';

ఒత్తిడి

మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది

 ';

బరువు తగ్గడానికి

బరువు తగ్గడంతో సహా జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది

 ';

రక్తపోటు

మందార టీ తాగడం వల్ల అధిక రక్తపోటు కంట్రోల్‌లోకి వస్తుంది

 ';

గమనిక

పైన సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీతెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు

 ';

