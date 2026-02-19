హై బీపీకి చాలాసార్లు స్పష్టమైన లక్షణాలు ఉండవు, కానీ లోపలే అవయవాలను దెబ్బతీస్తూ ఉంటుంది.
సోడియం ఎక్కువగా ఉన్న ఉప్పు, ప్యాకెట్ ఫుడ్స్, జంక్ ఫుడ్ తినడం పూర్తిగా తగ్గించాలి.
రోజూ పండ్లు, కూరగాయలు, మిల్లెట్స్తో కూడిన సమతుల ఆహారం తీసుకుంటే BP నియంత్రణలోకి వస్తుంది.
రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాలు నడక లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం చేయడం రక్తపోటును తగ్గించడంలో కీలకం.
మద్యం అలవాటు ఉంటే పూర్తిగా మానేయడం లేదా కనీసం మితంగా తీసుకోవడం చాలా అవసరం.
ధ్యానం, యోగా, శ్వాస వ్యాయామాల ద్వారా మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి.
క్రమం తప్పకుండా BP చెక్ చేయడం, డాక్టర్ ఇచ్చిన మందులు స్కిప్ చేయకుండా వాడటం ప్రాణరక్షణకు కీలకం.