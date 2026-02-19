Silent Problem

హై బీపీకి చాలాసార్లు స్పష్టమైన లక్షణాలు ఉండవు, కానీ లోపలే అవయవాలను దెబ్బతీస్తూ ఉంటుంది.

Vishnupriya
Feb 19,2026
Salt Intake Control

సోడియం ఎక్కువగా ఉన్న ఉప్పు, ప్యాకెట్ ఫుడ్స్, జంక్ ఫుడ్ తినడం పూర్తిగా తగ్గించాలి.

Healthy Food Choice

రోజూ పండ్లు, కూరగాయలు, మిల్లెట్స్‌తో కూడిన సమతుల ఆహారం తీసుకుంటే BP నియంత్రణలోకి వస్తుంది.

Exercise Importance

రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాలు నడక లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం చేయడం రక్తపోటును తగ్గించడంలో కీలకం.

Alcohol Limitation

మద్యం అలవాటు ఉంటే పూర్తిగా మానేయడం లేదా కనీసం మితంగా తీసుకోవడం చాలా అవసరం.

Stress Reduction

ధ్యానం, యోగా, శ్వాస వ్యాయామాల ద్వారా మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి.

Blood Pressure Management

క్రమం తప్పకుండా BP చెక్ చేయడం, డాక్టర్ ఇచ్చిన మందులు స్కిప్ చేయకుండా వాడటం ప్రాణరక్షణకు కీలకం.

