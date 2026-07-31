Throat Care: గొంతులో గసగసగా ఉందా.. ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే వెంటనే ఉపశమనం పొందవచ్చు..!

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

Salt Water Gargle ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి రోజుకు రెండు లేదా మూడు సార్లు పుక్కిలిస్తే గొంతు అసౌకర్యం తగ్గేందుకు సహాయపడుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

Honey for Relief ఒక సంవత్సరం పైబడిన వారు గోరువెచ్చని నీరు లేదా హెర్బల్ టీతో కొద్దిగా తేనె తీసుకుంటే గొంతుకు ఉపశమనం కలగవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

Avoid Smoke and Dust పొగ, దుమ్ము, ఘాటైన వాసనలు గొంతు సమస్యను పెంచే అవకాశం ఉంటుంది. వీటికి దూరంగా ఉండడం మంచిది.

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

Give Your Voice Rest ఎక్కువగా అరవడం లేదా గట్టిగా మాట్లాడడం తగ్గించండి. గొంతుకు విశ్రాంతి ఇస్తే త్వరగా కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

Stay Hydrated తగినంత నీరు, సూప్‌లు, గోరువెచ్చని పానీయాలు తీసుకోవడం వల్ల గొంతు పొడిబారకుండా ఉంటుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

When to Visit a Doctor గొంతు నొప్పి 3–5 రోజులకంటే ఎక్కువ కొనసాగినా, అధిక జ్వరం లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉంటే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. తీవ్రమైన లక్షణాలు ఉంటే వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి.

Published by: Vishnupriya | Jul 31, 2026

VIEW ALL
Read Next Story