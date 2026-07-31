Throat Care: గొంతులో గసగసగా ఉందా.. ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే వెంటనే ఉపశమనం పొందవచ్చు..!
Salt Water Gargle ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి రోజుకు రెండు లేదా మూడు సార్లు పుక్కిలిస్తే గొంతు అసౌకర్యం తగ్గేందుకు సహాయపడుతుంది.
Honey for Relief ఒక సంవత్సరం పైబడిన వారు గోరువెచ్చని నీరు లేదా హెర్బల్ టీతో కొద్దిగా తేనె తీసుకుంటే గొంతుకు ఉపశమనం కలగవచ్చు.
Avoid Smoke and Dust పొగ, దుమ్ము, ఘాటైన వాసనలు గొంతు సమస్యను పెంచే అవకాశం ఉంటుంది. వీటికి దూరంగా ఉండడం మంచిది.
Give Your Voice Rest ఎక్కువగా అరవడం లేదా గట్టిగా మాట్లాడడం తగ్గించండి. గొంతుకు విశ్రాంతి ఇస్తే త్వరగా కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
Stay Hydrated తగినంత నీరు, సూప్లు, గోరువెచ్చని పానీయాలు తీసుకోవడం వల్ల గొంతు పొడిబారకుండా ఉంటుంది.
When to Visit a Doctor గొంతు నొప్పి 3–5 రోజులకంటే ఎక్కువ కొనసాగినా, అధిక జ్వరం లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉంటే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. తీవ్రమైన లక్షణాలు ఉంటే వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి.
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